Китайські авто масово заходять в Україну: що купували водії у листопаді

У листопаді українці суттєво наростили купівлю легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Загалом за місяць було придбано 3908 авто китайського походження, що у 4,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє “Укравтопром”.

З цієї кількості 3269 автомобілів були новими (зростання на 368%), ще 639 — вживаними (+415%). Абсолютну більшість імпортованих з КНР легковиків становили електромобілі — 93% від загального обсягу.

Найпопулярніші нові авто з Китаю

Лідером серед нових моделей став BYD Leopard 3 — 385 проданих авто. До п’ятірки також увійшли:

Volkswagen ID.UNYX — 298 од.;

BYD Song Plus — 289 од.;

Zeekr 7X — 221 од.;

BYD Sea Lion 06 — 220 од.

Найпопулярніші вживані авто з КНР

Серед уживаних автомобілів першість утримує Zeekr 001 — 87 од. Також українці найчастіше обирали:

Zeekr 7X — 41 од.;

MG ZS — 32 од.;

BYD Leopard 3 — 30 од.;

BYD Yuan Plus — 29 од.

Зростання імпорту китайських авто, зокрема електромобілів, підтверджує стійкий попит українців на доступні електричні моделі з КНР.

