ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Китайські авто масово заходять в Україну: що купували водії у листопаді

Українці у листопаді різко збільшили купівлю автомобілів з Китаю. Які моделі стали лідерами продажів, скільки електрокарів придбали та чому попит зріс у 4,8 раза.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Китайське авто, авто з Китаю

Китайське авто, авто з Китаю / © Фото з відкритих джерел

У листопаді українці суттєво наростили купівлю легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Загалом за місяць було придбано 3908 авто китайського походження, що у 4,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє “Укравтопром”.

З цієї кількості 3269 автомобілів були новими (зростання на 368%), ще 639 — вживаними (+415%). Абсолютну більшість імпортованих з КНР легковиків становили електромобілі — 93% від загального обсягу.

Найпопулярніші нові авто з Китаю

Лідером серед нових моделей став BYD Leopard 3 — 385 проданих авто. До п’ятірки також увійшли:

  • Volkswagen ID.UNYX — 298 од.;

  • BYD Song Plus — 289 од.;

  • Zeekr 7X — 221 од.;

  • BYD Sea Lion 06 — 220 од.

Найпопулярніші вживані авто з КНР

Серед уживаних автомобілів першість утримує Zeekr 001 — 87 од. Також українці найчастіше обирали:

  • Zeekr 7X — 41 од.;

  • MG ZS — 32 од.;

  • BYD Leopard 3 — 30 од.;

  • BYD Yuan Plus — 29 од.

Зростання імпорту китайських авто, зокрема електромобілів, підтверджує стійкий попит українців на доступні електричні моделі з КНР.

До слова, видання Consumer Reports склало рейтинг найнадійніших авто 2025 року, підкреслюючи, що надійність є ключовим фактором безпеки і допомагає заощадити на ремонті. Оцінка базувалася на кількох чинниках, включно з результатами краш-тестів. Лідерами рейтингу стали японські бренди.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie