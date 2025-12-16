- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Китайські авто масово заходять в Україну: що купували водії у листопаді
Українці у листопаді різко збільшили купівлю автомобілів з Китаю. Які моделі стали лідерами продажів, скільки електрокарів придбали та чому попит зріс у 4,8 раза.
У листопаді українці суттєво наростили купівлю легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Загалом за місяць було придбано 3908 авто китайського походження, що у 4,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє “Укравтопром”.
З цієї кількості 3269 автомобілів були новими (зростання на 368%), ще 639 — вживаними (+415%). Абсолютну більшість імпортованих з КНР легковиків становили електромобілі — 93% від загального обсягу.
Найпопулярніші нові авто з Китаю
Лідером серед нових моделей став BYD Leopard 3 — 385 проданих авто. До п’ятірки також увійшли:
Volkswagen ID.UNYX — 298 од.;
BYD Song Plus — 289 од.;
Zeekr 7X — 221 од.;
BYD Sea Lion 06 — 220 од.
Найпопулярніші вживані авто з КНР
Серед уживаних автомобілів першість утримує Zeekr 001 — 87 од. Також українці найчастіше обирали:
Zeekr 7X — 41 од.;
MG ZS — 32 од.;
BYD Leopard 3 — 30 од.;
BYD Yuan Plus — 29 од.
Зростання імпорту китайських авто, зокрема електромобілів, підтверджує стійкий попит українців на доступні електричні моделі з КНР.
До слова, видання Consumer Reports склало рейтинг найнадійніших авто 2025 року, підкреслюючи, що надійність є ключовим фактором безпеки і допомагає заощадити на ремонті. Оцінка базувалася на кількох чинниках, включно з результатами краш-тестів. Лідерами рейтингу стали японські бренди.