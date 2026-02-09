ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Китайські електрокари витісняють європейські: які авто обирали українці в січні

Експерти назвали топ-10 електрокарів у січні 2026 року для українців.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Електрокари

Електрокари / © Associated Press

У січні 2026 року український автопарк поповнили 2873 електромобілі. Це на 21% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таке падіння свідчить про стабілізацію та певне «перегрівання» ринку після рекордних показників 2023–2024 років.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Структура ринку: вживані авто тримають першість

Більшість реєстрацій (2740 одиниць) припала на легкові автомобілі. Водночас вторинний ринок залишається ключовим рушієм електромобільності в Україні — частка вживаних машин перевищила 65%. З загальної кількості лише 952 авто були новими, наразі залишається нішевим: лише 133 реєстрації, з яких тільки 37 — нові машини.

Топ-5 нових електромобілів (січень 2026):

  • BYD Leopard 3 — 169 реєстрацій

  • BYD Sea Lion 06 — 97 реєстрацій

  • Volkswagen ID. Unyx — 96 реєстрацій

  • Zeekr 001 — 77 реєстрацій

  • BYD Song Plus — 68 реєстрацій

За словами експертів, лідерство китайських брендів стає дедалі відчутнішим. Завдяки поєднанню новітніх технологій і конкурентної ціни вони впевнено витісняють дорожчі європейські та корейські аналоги.

Топ-5 вживаних електромобілів (вперше зареєстрованих в Україні):

  • Tesla Model 3 — 219 авто

  • Nissan Leaf — 213 авто

  • Tesla Model Y — 169 авто

  • Renault Zoe — 79 авто

  • Kia Niro — 79 авто

Популярність Tesla і Nissan Leaf на вторинному ринку тримається на перевіреній часом репутації та доступності запчастин. Водночас зростання частки Tesla Model Y вказує на поступове оновлення вподобань українців у бік сучасніших моделей.

Нагадаємо, впродовж минулого року українці придбали 96,9 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie