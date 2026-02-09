Китайські електрокари витісняють європейські: які авто обирали українці в січні

Електрокари / © Associated Press

У січні 2026 року український автопарк поповнили 2873 електромобілі. Це на 21% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таке падіння свідчить про стабілізацію та певне «перегрівання» ринку після рекордних показників 2023–2024 років.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Структура ринку: вживані авто тримають першість

Більшість реєстрацій (2740 одиниць) припала на легкові автомобілі. Водночас вторинний ринок залишається ключовим рушієм електромобільності в Україні — частка вживаних машин перевищила 65%. З загальної кількості лише 952 авто були новими, наразі залишається нішевим: лише 133 реєстрації, з яких тільки 37 — нові машини.

Топ-5 нових електромобілів (січень 2026):

BYD Leopard 3 — 169 реєстрацій

BYD Sea Lion 06 — 97 реєстрацій

Volkswagen ID. Unyx — 96 реєстрацій

Zeekr 001 — 77 реєстрацій

BYD Song Plus — 68 реєстрацій

За словами експертів, лідерство китайських брендів стає дедалі відчутнішим. Завдяки поєднанню новітніх технологій і конкурентної ціни вони впевнено витісняють дорожчі європейські та корейські аналоги.

Топ-5 вживаних електромобілів (вперше зареєстрованих в Україні):

Tesla Model 3 — 219 авто

Nissan Leaf — 213 авто

Tesla Model Y — 169 авто

Renault Zoe — 79 авто

Kia Niro — 79 авто

Популярність Tesla і Nissan Leaf на вторинному ринку тримається на перевіреній часом репутації та доступності запчастин. Водночас зростання частки Tesla Model Y вказує на поступове оновлення вподобань українців у бік сучасніших моделей.

Нагадаємо, впродовж минулого року українці придбали 96,9 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.