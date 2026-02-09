- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Китайські електрокари витісняють європейські: які авто обирали українці в січні
Експерти назвали топ-10 електрокарів у січні 2026 року для українців.
У січні 2026 року український автопарк поповнили 2873 електромобілі. Це на 21% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таке падіння свідчить про стабілізацію та певне «перегрівання» ринку після рекордних показників 2023–2024 років.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Структура ринку: вживані авто тримають першість
Більшість реєстрацій (2740 одиниць) припала на легкові автомобілі. Водночас вторинний ринок залишається ключовим рушієм електромобільності в Україні — частка вживаних машин перевищила 65%. З загальної кількості лише 952 авто були новими, наразі залишається нішевим: лише 133 реєстрації, з яких тільки 37 — нові машини.
Топ-5 нових електромобілів (січень 2026):
BYD Leopard 3 — 169 реєстрацій
BYD Sea Lion 06 — 97 реєстрацій
Volkswagen ID. Unyx — 96 реєстрацій
Zeekr 001 — 77 реєстрацій
BYD Song Plus — 68 реєстрацій
За словами експертів, лідерство китайських брендів стає дедалі відчутнішим. Завдяки поєднанню новітніх технологій і конкурентної ціни вони впевнено витісняють дорожчі європейські та корейські аналоги.
Топ-5 вживаних електромобілів (вперше зареєстрованих в Україні):
Tesla Model 3 — 219 авто
Nissan Leaf — 213 авто
Tesla Model Y — 169 авто
Renault Zoe — 79 авто
Kia Niro — 79 авто
Популярність Tesla і Nissan Leaf на вторинному ринку тримається на перевіреній часом репутації та доступності запчастин. Водночас зростання частки Tesla Model Y вказує на поступове оновлення вподобань українців у бік сучасніших моделей.
Нагадаємо, впродовж минулого року українці придбали 96,9 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.