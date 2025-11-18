Китайський позашляховик провалив легендарний трюк Range Rover: відео фіаско

Range Rover / © Subbuhair

2018 року британський позашляховик подолав 999 сходинок гори Тяньмень у Китаї, ставши першим автомобілем, який зміг піднятися до “Воріт Небес” – природної арки на вершині. Спроба китайського автогіганта Chery повторити легендарний трюк Range Rover Sport завершилася провалом.

Про це повідомляє видання Cars and Drivers.

Chery вирішила повторити цей рекламний хід зі своїм гібридним повнопривідним позашляховиком Fulwin X3L, оснащеним двома електродвигунами сумарною потужністю 422 к.с. і моментом 500 Н·м. Однак, попри високі технічні характеристики, експеримент закінчився аварією.

На відео, що розлетілося соцмережами, видно, як Fulwin X3L, піднявшись частиною сходів, втрачає зчеплення, зупиняється і починає котитися назад. Автомобіль вилітає на рівну платформу і врезается у кам’яну стіну біля підніжжя, пошкодивши огорожу.

Компанія Chery визнала свою поразку і пояснила інцидент “неочікуваним від’єднанням скоби страхувального троса”, який заплутався у правому колесі авто. Виробник вже вибачився і пообіцяв відремонтувати пошкоджену ділянку.

Попри невдачу, в Chery заявили, що планують другу спробу, змінивши налаштування системи розподілу моменту, підвіску та встановивши покращені позашляхові шини. З огляду на крутий кут підйому понад 45° на довжині 215 метрів, до цього часу підкорити “сходи до неба” зміг лише Range Rover Sport.

