Машина в подарунок: чи доведеться віддавати частину в податках

Різдвяно-новорічний період часто супроводжується подарунками, серед яких інколи опиняються автомобілі. В Україні отримання транспортного засобу в дар передбачає юридичні та фінансові обов’язки.

Під час оформлення договору дарування в сервісних центрах МВС обдарований зобов’язаний сплатити відповідні податки та збори.

Кому податки не потрібні

Податкові зобов’язання залежать від ступеня спорідненості між дарувальником і одержувачем.

Перший ступінь спорідненості: батьки, чоловік або дружина, діти (включно з усиновленими).

Другий ступінь спорідненості: рідні брати та сестри, баба й дід, онуки.

Якщо автомобіль передається родичам першого або другого ступеня, податки не сплачуються. Для оформлення договору потрібно надати документи, що підтверджують спорідненість (свідоцтво про народження або про шлюб).

Податки для інших одержувачів

Якщо одержувач не є близьким родичем, доведеться сплатити:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): 5% від оціночної вартості транспортного засобу.

Військовий збір: 5% (для військовослужбовців – 1,5%).

Нерезиденти України: ПДФО – 18%, військовий збір – 5%.

Податки розраховуються за оціночною вартістю авто, яку можна визначити через:

автотоварознавчу експертизу в МВС;

суб’єктів оціночної діяльності, внесених до державного реєстру;

середньоринкову вартість із сайту Міністерства економіки.

Сплата податків здійснюється на ім’я одержувача, а підтвердні документи подаються адміністратору сервісного центру.

Перереєстрація транспортного засобу

Щоб оформити автомобіль на нову особу, потрібно звернутися до сервісного центру МВС із пакетом документів:

паспорт громадянина України;

довідка про реєстраційний номер платника податків;

свідоцтво про реєстрацію авто;

документи, що підтверджують спорідненість або повноваження представника.

Обмеження на перереєстрацію:

транспортний засіб перебуває в кредиті або лізингу;

на авто накладені обмеження;

у дарувальника є непогашені заборгованості.

Вартість перереєстрації – орієнтовно 1306 грн з новим номерним знаком, додатково може стягуватися комісія банку. Послуга надається в день звернення.

Попередня реєстрація на послугу

Перед візитом до сервісного центру рекомендують зареєструватися:

