Майже -30%: виробництво автомобілів в одній з європейських країн впало до показника 37-річної давнини

Майже -30%: виробництво автомобілів в одній з європейських країн впало до показника 37-річної давнини

Там зійде з конвеєрів менше одного мільйона машин у 2021 році.

Автовиробництво у Великій Британії за підсумками листопада зазнало серйозного падіння.

Зазначається, що в Сполученому Королівстві минулого місяця випуск машин впав на 28,7% – до 75 756 одиниць. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Це мінімальне значення за останні 37 років, свідчать поширені у четвер дані британського Товариства виробників та продавців автомобілів (SMMT), передає "Укравтопром".

Згідно з оприлюдненим раніше прогнозом організації, другий рік поспіль у Великій Британії у 2021 році буде вироблено менше одного мільйона легкових та легких комерційних автомобілів. У 2022 році цей показник перевищить 1 млн, а до 2024 року зросте до 1,2 млн одиниць.

Цього року з конвеєрів британських заводів зійшла 797 261 машина, що на 432 794 менше порівняно з 2019 роком. Це, зокрема, пов’язано з нестачею мікросхем, і, за словами генерального директора SMMT Майка Хавеса, проблема “імовірно, позначатиметься на роботі індустрії протягом наступного року”.

Випуск автомобілів для внутрішнього ринку впав на 18,8%, а на експорт – на 30,4%. Водночас продовжується зростання виробництва електромобілів та новітніх гібридних машин. У листопаді їхня частка досягла нового рекорду – 32,7% від усіх вироблених автомашин.

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