Майже 70% американців не розцінюють електрокар або гібрид як свою наступну машину: названо причини

Майже 70% американців не розцінюють електрокар або гібрид як свою наступну машину: названо причини

Не надто раді "зеленим" авто в Японії та Південній Кореї.

Жителі США не надто воліють бажанням купувати електрокар або гібрид, як свою наступну машину.

Такого висновку дійшла консталтингова компанія Deloitte, яка провела відповідне дослідження.

Так, цілих 69% американців не хочуть, аби в їхньому будинку стояв подібний автомобіль. Згідно з дослідженням, лише 17 відсотків американців оберуть гібридний автомобіль, коли настане час міняти транспортний засіб. Всього п'ять відсотків готові купити гібрид, що підключається, і стільки ж - електрокар.

Серед причин, з яких вони залишаться вірними традиційним двигунам внутрішнього займання, опитані назвали низьку дальність ходу та недостатню кількість зарядних станцій.

Приблизно такий результат отримали у Південно-Східній Азії: там за ДВЗ виступають 66 відсотків опитаних. Найпопулярніші "зелені" автомобілі в Китаї та в Індії, де машини без електромоторів куплять наступного разу - по 58 відсотків автомобілістів. У Німеччині, яка разом з іншими країнами Євросоюзу планує відмовитися від ДВЗ до 2035 року, тенденція вже зламалася: 51 відсоток висловився за електрифіковані моделі.

У Японії лише 39 відсотків опитаних проти машин на електротязі, а Південній Кореї – 37 відсотків. Водночас серед японців чистий електромобіль обрали б 11 відсотків, а серед корейців – 23 відсотки, що є найвищим показником в опитуванні.

Цікаво, що більшість жителів Японії, Індії та США хотіли б заряджати електрокари та гібриди будинку, а в Південній Кореї та Азії віддають перевагу громадським зарядним станціям. Основною причиною для покупки батарейної машини стало занепокоєння станом довкілля та глобальним потеплінням. На другому місці виявилося зниження витрат на пальне, проте в разі підвищення цін на електроенергію інтерес публіки може різко зміститися у бік ДВЗ, показало дослідження.

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