Майже половина країн ЄС мають дуже погану інфраструктуру зарядок для електрокарів: дослідження

Майже половина країн ЄС мають дуже погану інфраструктуру зарядок для електрокарів: дослідження

10 країн не мають навіть одного зарядного пристрою на кожні 100 кілометрів.

Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) виявила, що у більшості держав-членів Європейського Союзу є серйозний брак пунктів зарядки для електричних автомобілів вздовж доріг.

Про це повідомляється на сайті асоціації.

Дослідження показало, що 10 країн не мають навіть одного зарядного пристрою на кожні 100 кілометрів ключових доріг. Майже у всіх цих країнах електромобілі займають менше, ніж 3% ринку.

Топ-5 країн з найменшою кількістю зарядок на 100 кілометрів:

Литва (0,2 станції на 100 км);

Греція (0,2);

Польща (0,4);

Латвія (0,5);

Румунія (0,5).

В ACEA наголосили, що якщо в цих країнах ситуація не покращиться, і водіям доведеться долати 200 км і більше для пошуку зарядних станцій, там не збільшиться кількість електрокарів.

У 18 країнах-членів ЄС є менше 5 пунктів зарядки на 100 км дороги, і лише чотири мають більше 10 зарядних пристроїв на кожні 100 км.

Топ-5 країн з найбільшою кількістю зарядок на 100 кілометрів:

Нідерланди (47,5);

Люксембург (34,5);

Німеччина (19,4);

Португалія (14,9);

Австрія (6,1).

Асоціація підкреслила, що контраст між Нідерландами та Польщею, яка у вісім разів більша, вражає. Вона зазначила, що ЄС потрібно збільшити кількість зарядок у дуже короткі терміни.

"Досягнення в кількох західноєвропейських країнах обнадіюють, але не повинні відволікати нас від жахливого стану мережі зарядки в інших країнах ЄС", – резюмували в ACEA.

Раніше повідомлялося, що Tesla готується до масового розширення мережі зарядок Supercharger.

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