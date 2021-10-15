Mazda оновила свій бюджетний кросовер для одного з ринків

Mazda оновила свій бюджетний кросовер для одного з ринків

Автомобіль коштує до 29 тисяч доларів.

Mazda оновила свій компактний кросовер CX-3 для японського ринку.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Нова версія називається Super Edgy та має ряд оновлень дизайну, які виділяють її в лінійці CX-3. Зовні автомобіль отримав двоколірний кузов, верхня частина якого пофарбована в чорний колір.

Нижня частина кузова також виконана в глянцевому чорному кольорі, включаючи комплект коліс. Для решти машини можна вибрати чотири кольори.

mazda.com

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Усередині Mazda використала чорну тему, але з помітними білими вставками на приладовій панелі, накладках дверей та спинці передніх сидінь. Центральна частина спинки сидіння, поверхня сидіння та жалюзі кондиціонера прикрашені мідними акцентами.

Сидіння також отримали вставки зі штучної шкіри з матеріалу, подібного до замші, щоб візуально і стильно покращити відчуття в салоні.

Mazda CX-3 Super Edgy коштує від 2 491 500 єн (21 800 доларів) до 3 212 000 єн (28 200 доларів), залежно від обраних варіантів трансмісії та силової установки.

Раніше повідомлялося, що шпигуни "зловили" нову Mazda, яка створена на базі популярного гібрида Toyota.

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