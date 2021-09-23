Mazda оновила свою бюджетну модель та додала їй нову версію

Mazda оновила свою бюджетну модель та додала їй нову версію

Автомобіль отримав 1,5-літровий двигун на 110 к.с.

В Австралії була оновлена лінійка Mazda 2, яка також отримала нову версію G15 Pure SP.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Остання базується на Mazda 2 G15 Pure і отримала чорні 16-дюймові колеса, чорні дзеркала, чорну передню решітку радіатора та хромовані вихлопні труби. Інтер’єр оброблений поєднанням чорної тканинної оббивки та червоного оздоблення.

Загалом модель отримала новий відтінок під назвою Platinum Quartz Metallic який доступний для седанів та хетчбеків. Поліметалевий сірий, який раніше пропонувався виключно для останніх, тепер також доступний для седана.

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Місцевий асортимент авто тепер складається з G15 Pure, G15 Pure SP, G15 Evolve Hatch, G15 GT Hatch та GT Sedan. Ключове оновлення для всіх цих моделей – включення нагадувань про ремені безпеки задніх сидінь у стандартну комплектацію.

Усі моделі Mazda 2, що продаються в Австралії, оснащені 1,5-літровим чотирициліндровим Skyactiv-G, який викачує 110 к.с. і 106 Нм крутного моменту. Цей агрегат можна поєднувати з шестиступеневими автоматичною або механічною коробками передач.

Стандартними функціями всіх Mazda 2 є світлодіодні фари, круїз-контроль, телескопічне кермо, 7-дюймова інформаційно-розважальна система з Apple CarPlay та Android Auto та кнопковий запуск без ключа.

Також машина оснащена моніторингом сліпих зон, динамічним контролем стабільності, G-Vectoring Control Plus, задніми давачами паркування, камерою заднього ходу та системою Smart City Brake Support з функцією виявлення пішоходів.

Раніше повідомлялося, що оновлена ​​Mazda 2 вийде у Великій Британії 1 жовтня і буде коштувати від 22 879 доларів.

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