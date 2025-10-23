Механіки назвали авто, які не ламаються роками

Авто / © Pexels

Навіть за обмеженого бюджету на вторинному ринку можна знайти автомобілі, здатні прослужити багато років. Фахівці назвали низку надійних вживаних моделей, які можна придбати в США, маючи до 10 000 доларів.

Про це пише MMR.

Лідери надійності

Toyota. Старі моделі японського виробника, незважаючи на великі пробіги, залишаються одними з найнадійніших, за словами механіків. Особливу увагу радять звернути на стильне купе Scion tC .

Mazda. Ці автомобілі цінуються за довговічність та помірні витрати на обслуговування. Рекомендовані моделі: кросовер Mazda CX-9 (з 3,7-літровим V6) та Mazda3 (з 2,3-літровим мотором).

Honda. Для шанувальників спортивної їзди та компактних авто експерти виділили Honda Civic Si, яка поєднує надійність із чудовою керованістю.

Несподівані, але надійні варіанти

Dodge Avenger. Фахівці рекомендують седан 2007–2014 років випуску, але з важливою умовою: варто обирати версії з 2,4-літровим двигуном без системи MultiAir .

Volvo 1980-х. Якщо бюджет вкрай обмежений, механіки радять звернути увагу на старі моделі Volvo, які вони називають «маленькими танками» за їхню здатність витримувати десятиліття без серйозних поломок.

Нагадаємо, експерти склали перелік моделей авто 2025 року, які найчастіше підводять власників через технічні проблеми та недоліки конструкції.

