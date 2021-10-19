Мережу сколихнуло відео, як потяг розтрощив вантажівку, яка перевозила автомобілі: відео

Через зіткнення машини підлетіли у повітря та їх розкидало у різні сторони.

В американському штаті Оклахома потяг протаранив вантажівку, яка перевозила автомобілі.

За даними пожежної служби округу Лав, п’ятеро пасажирів потяга отримали легкі травми. Водій вантажівки та його собака не постраждали, а тільки "лишилися шокованими". Про це повідомляє сайт Motor1.

Facebook / Fire Department Love County

Судячи з відео, потяг рухався дуже швидко, коли врізався у вантажівку. В результаті удару кілька машин підлетіли високо в повітря, а з причепа вилетіло багато осколків. Автомобілі розлетілися у різні сторони, а один з них так розбився, що став грудою скрученого металу.

Інцидент трапився через те, що вантажівка зупинилася на залізничних коліях і не змогла з'їхати з них. На відео можна побачити людину, яка стрибає і намагається привернути увагу машиніста поїзда. Після аварії ця людина біжить до вантажівки. Можливо це був її водій.

Facebook / Fire Department Love County

Зіткнення було досить сильним, через що передня частина локомотива зійшла з рейок. Це призвело до пошкодження останньої.

Пасажирів потяга перевезли до місцевих готелів. Для людей, які їхали до найближчих пунктів призначення, призначили транспортні засоби, щоб доставити їх туди.

Раніше повідомлялося, що в Україні потяг "Бахмут-Львів" на залізничному переїзді збив комбайн.

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