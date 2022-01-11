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Мережу сколихнуло відео, як Tesla Model Y майстерно уникла зіткнення на швидкості 100 км/год

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Мережу сколихнуло відео, як Tesla Model Y майстерно уникла зіткнення на швидкості 100 км/год

Своєрідний "лосиний тест", але в реальному житті.

У Китаї дива реакції продемонструвал водій електромобіля Tesla Model Y.

Так, у Мережі з'явилося відео, зняте з автомобільного відеореєстратора. На кадрах вдалося зафіксувати неймовірні навички автомобіліста, який у несподіваній ситуації зумів уникнути серйозної аварії.

На відео видно, що електрокар їде дорогою в середній смузі і в місці розвороту з боку протилежної частини шосе в нього буквально влітає Honda CR-V. Ймовірно, водій японського кросовера не розрахував швидкість зустрічного руху та опинився просто на шляху Tesla. На щастя, водій Tesla швидко зреагував. Він спочатку загальмував, а потім різко вивернув кермо праворуч і натиснув на педаль газу. Потім він також вміло повернувся на колишню траєкторію руху, уникнувши зіткнення з автобусом.

Враховуючи різке прискорення, обидва маневри Tesla Model Y здійснила на швидкості близько ста кілометрів на годину. До вашої уваги відповідне відео.

По суті, ситуацію, що склалася, можна назвати "лосиним тестом" у реальних умовах. Електромобіль чудово впорався з цим випробуванням, показавши чудову стійкість.

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