Мережу сколихнуло відео, як у Китаї автомобіль після аварії впав на парковку і приземлився точно на вільне місце

Мережу сколихнуло відео, як у Китаї автомобіль після аварії впав на парковку і приземлився точно на вільне місце

На щастя, такий трюк обійшовся без постраждалих.

У Китаї сталося досить ефектне та водночас небезпечне паркування за участю чорного седана Peugeot.

Про це повідомляє Carscoops.

Так, як свідчить таймкод на самому відео, інцидент стався 9 січня, за кілька хвилин після 9 години вечора. Вулична камера знімала невеличкий паркінг біля будинку, за якою була порожня дорога. Раптом у кадрі з’являється Peugeot і швидко втискується у вільне місце. Утім, це точно було не запланом.

Уся річ в тому, що перед тим, як у прямому сенсі впасти на вільне місце, автомобіль потрапив у аварію. Водій седана їхав вулицею з явним перевищенням швидкості й в один момент втратив контроль над автомобілем. Машину понесло, вона вдарилася об бордюр, підскочила на ньому і злетіла в повітря. Потім цей некерований снаряд приземлився на парковку, зачепивши дахи стоячих машин - і впав на колеса точно на вільне місце.

Обставини ДТП залишаються нез’ясованими, тому про подію можна судити лише з самого відео, яке швидко набирає популярності у соцмережах. На щастя, необережний водій не збив жодного автомобіля на самій дорозі й, схоже, обійшлося без постраждалих.

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