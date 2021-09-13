Мережу сколихнуло відео, як в США під час торнадо перекинулася вантажівка: відео

Мережу сколихнуло відео, як в США під час торнадо перекинулася вантажівка: відео

Користувачі Reddit вважають, що водій міг запобігти перекиданню автомобіля.

У Мережі опублікували відео, в якому показано, як вантажівка потрапляє в торнадо в американському штаті Пенсільванія.

Ролик опублікував користувач YouTube Karl Beyer.

Інцидент стався на початку вересня. У відео показані кадри з відеореєстратора авто. Спочатку показано, як його водій загальмував на перехресті на червоному світлі. Проте він не почав рухатися на "зелений" через поступове посилення вітру і дощу.

Вітер стає все сильніший і вибиває один зі світлофорів. Згодом через значне погіршення погоди з вантажівки можна буде побачити тільки найближчі декілька метрів. Потім автомобіль ненадовго піднявся, але впав назад на дорогу.

Проте після цього через посилення поривів вітру вантажівка перекинулася на дорогу. На останніх кадрах видно водія, і, схоже, що він не постраждав.

На сайті Reddit почали обговорювати ролик, і деякі користувачі припустили, що чоловік міг спробувати запобігти інциденту, повернувши кабіну вантажівки ліворуч або праворуч, щоб вантажівка та її причіп стали у формі L. Однак, враховуючи те, що напрямок вітру швидко змінювався, невідомо, чи це б допомогло.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області перекинулася фура з буряком і заблокувала дорогу.

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