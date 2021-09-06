Мережу сколихнуло відео, як тайванець розігнався до 133 км/год на велосипеді з турбодвигуном

Його поїздка тривала лише 30 секунд.

У Мережі опублікували шалене відео за участю мешканця Тайваню та його двоколісного залізного коня.

Про це повідомляє Autoevolution.

Зазначається, що хлопець на ім'я Ван Нан з дитинства мріяв володіти реактивним літаком, але так і не спромігся сісти за штурвал. Щоб здійснити свою дитячу мрію, він вирішив замінити літак на велосипед та причепити на нього турбореактивний двигун.

Як наслідок, Ван витратив понад 330 тисяч юанів (майже 12 тисяч доларів) на придбання та встановлення на його велосипеді турбореактивного двигуна. Спорудження реактивного велосипеда тривало три тижні, оскільки перед першою поїздкою хлопець мав переконатися у безпеці. Він навіть консультувався з професором університету щодо міцності опори двигуна.

Велосипед, на який було встановлено реактивний двигун, має особливо міцну конструкцію з рамою з карбону та алюмінію. Він здатен возити 200-кілограмових велосипедистів. Також велосипед був обладнаний міцними шинами, здатними витримати надзвичайну швидкість та можливі удари. Залишалося тільки одне - випробувати цей велосипед у дії.

Замість належного паливного бака експериментатор використав звичайну пляшку. Через обмежений обсяг “бензобаку”, пального вистачило лише на 30 секунд задоволення. Але цього було достатньо для Вана, якому вдалося досягти швидкості у 133 км/год. Він не впустив шанс зняти божевільний трюк на відео, яке стало популярним на китайських платформах соціальних медіа.

Цікаво, що згодом хлопець дізнався про те, що порушив численні правила дорожнього руху та правопорядку. Тому, він вирішив миттєво зняти турбодвигун із велосипеда.

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