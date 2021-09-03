Мінівен Toyota перетворили на будинок на колесах: що може вмістити такий кемпер

Мінівен Toyota перетворили на будинок на колесах: що може вмістити такий кемпер

Він багатофункціональний і має все необхідне для відпочинку на природі.

Компанія Oasis Camper Vans перетворила мінівен Toyota Sienna в будинок на колесах.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Хоч автомобіль має порівняно невеликі розміри, його вдалося зробити досить багатофункціональним. Він звичайно не такий зручний як традиційні кемпери, але має все необхідне для відпочинку на природі.

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Всередині зняли сидіння третього ряду, що дозволило облаштувати там кухню, яка включає мийку, портативну плиту та холодильник. Також там встановили два галони прісної води для раковини та відро для стоку.

Під кухнею Sienna також є відділення для зберігання речей. Також салоні передбачили трохи місця для сидіння та лавку, які можна перетворити на ліжко.

Oasis Camper Vans дозволяє клієнтам вибирати тип дерева для шафи, колір підлоги та оббивку стільців та штор. Компанія також переробляє на кемпери Dodge Grand Caravan, Honda Odyssey та Chrysler Pacifica.

Раніше повідомлялося, що німці представили розкішний будинок на колесах за 7,7 мільйона доларів.

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