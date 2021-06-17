Може торкнутися України: у США вартість автомобілів із пробігом досягла 68-річного рекорду

Ціна нових машин перевалила за 38 тисяч доларів.

У США істотно зросла вартість автомобілів із пробігом.

Так, за підсумками травня ціна на вживані машини з-за океану досягла 68-річного рекорду.

Зазначається, що через брак низки ключових товарів, включаючи комп’ютерні чіпи, сповільнено виробництво нових авто, середня ціна яких, за даними дослідницької компанії J.D. Power, у травні досягла для США рекордної позначки – понад 38 тисяч доларів.

Завдяки зростанню цін на нові автомобілі та пандемії COVID-19 старі автомобілі стають все більш цінним товаром, навіть не дивлячись на збільшення їхнього віку.

За даними IHS, останні 15 років середній вік автомобілів в американському автопарку неухильно зростає і в минулому році досяг позначки 12 років, що на 2 місяці більше, ніж роком раніше.

Таке стрімке збільшення цього показника експерти пояснюють тим, що в пандемію автомобілі не проходять стільки кілометрів як раніше, зберігаючи ресурс для подальшої експлуатації. В результаті автовласники все частіше відмовляються від утилізації своїх старих авто, вкладаючи гроші в підтримку їх технічного стану, що також збільшує їхню вартість на вторинному ринку.

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Додамо, що це може вплинути й на український авторинок. Уся річ в тому, що вживані авто з США активно користуються популярністю серед українців. Таким чином, придбати машину з Америки може стати ще дорожче.

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