Може заряджатися просто під час поїздки: у Німеччині презентували електрофургон, який не має серійних аналогів

Може заряджатися просто під час поїздки: у Німеччині презентували електрофургон, який не має серійних аналогів

Отримана енергія дозволяє до 15% збільшити запас ходу.

На автосалоні IAA Mobility 2021 Мюнхені представили унікальний електричний фургон - L CITY Koffer.

Зазначається, що цей екологічно чистий транспортний засіб не має жодних аналогів у серійному виробництві, передає Autocentr.

Головною особливістю електрофургона є фотоелектрична система, розташована на вантажному відділенні транспортного засобу. В результаті машина може заряджати батареї просто на ходу або статично протягом дня. Отримана енергія дозволяє до 15% збільшити запас ходу абсолютно екологічно чистим способом.

Що ж стосується технічних параметрів, то завдяки модульної конструкції шасі L CITY Koffer може мати різні розміри вантажного відсіку і різну кількість акумуляторних блоків.

Так, наприклад, у версії S довжина автомобіля дорівнює 4 340 мм, вантажопідйомність 900 кг, а обсяг вантажного відсіку 7,5 м куб. У виконанні M довжина становить 4 860 мм, а корисний об'єм 12 м куб. А ось модифікації L і XL вже тривісні - 5 340 і 5 830 мм. Їхня вантажопідйомність дорівнює відповідно 1 140 і 1 300 кг, а внутрішній обсяг вантажного відсіку - 10,5 і 16 кубометрів.

Раніше розповідалося про те, що британці створили унікальний електрофургон з незвичайною функцією.

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