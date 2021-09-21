Можуть з'явитися в Україні: у США підрахували кількість автомобілів-потопельників унаслідок урагану "Іда"

Майбутніх автовласників попередили про можливе шахрайство з цими машинами.

У США підрахували кількість автомобілів-потопельників унаслідок урагану "Іда".

Відповідні підрахунки зробив веб-сайт Carfax, передає FenderBender.

Зрозуміло, ці підрахунки профільне видання провело не просто так. Таким чином, там попереджають, що велика кількість потопельників може виявитися в автосалонах. Водночас покупця навряд чи поставлять до відома, що машина постраждала від повені, а самі пошкодження можуть бути ретельно приховані.

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У замітці зарубіжних колег відзначається, що багато затоплених автомобілів часто виглядають нормально на перший погляд, однак в процесі експлуатації неминуче почнуть проявлятимуться неприємності.

"Наші дані показують, що покупці ризикують залишитися з автомобілем, який раніше був затоплений. Небезпека полягає в тому, що ці машини можуть якийсь час мати гарний вигляд і безперебійно працювати, але рано чи пізно можуть виникнути великі проблеми. Затоплені автомобілі буквально гниють зсередини, і неспеціалістам часто важко це виявити", - наголосив представник Carfax.

Тому Carfax радить клієнтам бути уважним і обережними в процесі перевірки і вибору автомобіля. Необхідно шукати ознаки ушкоджень від повені, такі як несвіжий запах, конденсат на панелі приладів, вологі килимки або оббивка, іржа на металевих елементах, а також сліди бруду або піску під сидінням або в бардачку.

До слова, в Україні після численних затоплень міст теж є чимало автомобілів-потопельників. Як правило, такі авто потрапляють до рук перекупників, які продають їх з хорошими знижками, не розголошуючи їхню реальну історію.

Буревій "Іда" приніс до США небувалі зливи і повені. Вулиці Нью-Йорка так затопило вперше в історії, рух транспорту там був паралізований . Мер заборонив виїжджати на дорогу усім машинам, крім надзвичайників та копів. Соцмережами розлетілися кадри, де вода затоплює нью-йоркське метро. Тут вперше в історії міста - оголосили надзвичайний стан через паводки;

приніс до США небувалі зливи і повені. . Мер крім надзвичайників та копів. Соцмережами розлетілися кадри, де Тут вперше в історії міста - В Нью-Джерсі не ходили потяги, бо колії розмиті. Пасажири мокли на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишалася у американців найнадійнішим засобом пересуватися, навіть коли вода вже заливає крізь дверцята. Про те, що "Іда" суне на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити;

Пасажири мокли на підтоплених вокзалах. Машина до останнього залишалася у американців найнадійнішим засобом пересуватися, навіть коли вода вже заливає крізь дверцята. Про те, що "Іда" суне на схід і несе з собою дощі говорили тут, не один день. Але масштабу ніхто не міг уявити; Буревій "Іда" може обійтися Штатам у 80 мільярдів доларів.

Ураган "Іда" перетворив життя американців на виживання

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