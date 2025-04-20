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- Авто Світ
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Можуть не пустити за кермо за кордоном: українським водіям нагадали про важливий документ
Цей документ є обов'язковим у багатьох країнах світу, особливо поза межами Європи.
Українцям, які планують подорожі за кордон і мають намір керувати автомобілем, рекомендується оформити міжнародне водійське посвідчення (МПВ). Цей документ є обов'язковим у багатьох країнах світу, особливо поза межами Європи.
Про це розповідають на порталі “Експерт”.
У яких країнах потрібне МПВ?
Міжнародне посвідчення визнається у державах, які приєднались до:
Женевської конвенції 1949 року (США, Канада, Австралія, Японія, Єгипет та інші)
Віденської конвенції 1968 року (більшість європейських країн)
У ЄС діє українське національне посвідчення нового зразка, але для поїздок до інших країн МПВ є обов'язковим – без нього можуть відмовити в оренді авто або навіть оштрафувати.
Як отримати МПВ?
Для оформлення потрібно:
Дійсне українське водійське посвідчення
Паспорт громадянина України або ID-картка
Закордонний паспорт
Фото 3,5×4,5 см
Квитанція про сплату адмінзбору
Документ оформляється у сервісному центрі МВС протягом 5 робочих днів і діє 3 роки.
Важливо знати:
МПВ не замінює національні права, а лише є їх офіційним перекладом.
Якщо українське посвідчення втрачає чинність, МПВ автоматично стає недійсним.
У разі втрати або пошкодження МПВ його можна відновити.
Перед поїздкою варто уточнити вимоги до водіїв у конкретній країні, оскільки деякі держави можуть мати додаткові правила.
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