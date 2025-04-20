Можуть не пустити за кермо за кордоном: українським водіям нагадали про важливий документ

Українським водіям нагадали про важливий документ. / © pixabay.com

Реклама

Українцям, які планують подорожі за кордон і мають намір керувати автомобілем, рекомендується оформити міжнародне водійське посвідчення (МПВ). Цей документ є обов'язковим у багатьох країнах світу, особливо поза межами Європи.

Про це розповідають на порталі “Експерт”.

У яких країнах потрібне МПВ?

Міжнародне посвідчення визнається у державах, які приєднались до:

Реклама

Женевської конвенції 1949 року (США, Канада, Австралія, Японія, Єгипет та інші)

Віденської конвенції 1968 року (більшість європейських країн)

У ЄС діє українське національне посвідчення нового зразка, але для поїздок до інших країн МПВ є обов'язковим – без нього можуть відмовити в оренді авто або навіть оштрафувати.

Як отримати МПВ?

Для оформлення потрібно:

Дійсне українське водійське посвідчення

Паспорт громадянина України або ID-картка

Закордонний паспорт

Фото 3,5×4,5 см

Квитанція про сплату адмінзбору

Документ оформляється у сервісному центрі МВС протягом 5 робочих днів і діє 3 роки.

Важливо знати:

МПВ не замінює національні права, а лише є їх офіційним перекладом.

Якщо українське посвідчення втрачає чинність, МПВ автоматично стає недійсним.

У разі втрати або пошкодження МПВ його можна відновити.

Перед поїздкою варто уточнити вимоги до водіїв у конкретній країні, оскільки деякі держави можуть мати додаткові правила.

Раніше ми розповідали, чому не можна їздити на зимовій гумі у літній період.