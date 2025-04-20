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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
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Можуть не пустити за кермо за кордоном: українським водіям нагадали про важливий документ

Цей документ є обов'язковим у багатьох країнах світу, особливо поза межами Європи.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Українським водіям нагадали про важливий документ

Українським водіям нагадали про важливий документ. / © pixabay.com

Українцям, які планують подорожі за кордон і мають намір керувати автомобілем, рекомендується оформити міжнародне водійське посвідчення (МПВ). Цей документ є обов'язковим у багатьох країнах світу, особливо поза межами Європи.

Про це розповідають на порталі “Експерт”.

У яких країнах потрібне МПВ?

Міжнародне посвідчення визнається у державах, які приєднались до:

  • Женевської конвенції 1949 року (США, Канада, Австралія, Японія, Єгипет та інші)

  • Віденської конвенції 1968 року (більшість європейських країн)

У ЄС діє українське національне посвідчення нового зразка, але для поїздок до інших країн МПВ є обов'язковим – без нього можуть відмовити в оренді авто або навіть оштрафувати.

Як отримати МПВ?

Для оформлення потрібно:

  • Дійсне українське водійське посвідчення

  • Паспорт громадянина України або ID-картка

  • Закордонний паспорт

  • Фото 3,5×4,5 см

  • Квитанція про сплату адмінзбору

Документ оформляється у сервісному центрі МВС протягом 5 робочих днів і діє 3 роки.

Важливо знати:

  • МПВ не замінює національні права, а лише є їх офіційним перекладом.

  • Якщо українське посвідчення втрачає чинність, МПВ автоматично стає недійсним.

  • У разі втрати або пошкодження МПВ його можна відновити.

Перед поїздкою варто уточнити вимоги до водіїв у конкретній країні, оскільки деякі держави можуть мати додаткові правила.

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