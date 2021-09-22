На BMW та Daimler подали до суду: від компаній вимагають відмови від ДВЗ

На BMW та Daimler подали до суду: від компаній вимагають відмови від ДВЗ

Екологи хочуть, щоб вони обмежили виробництво бензинових та дизельних авто до 2030 року.

У Німеччині керівники екологічної громадської організації Deutsche Umwelthilfe подали до суду на автовиробників BMW та Daimler через відмову посилити свої цілі щодо зменшення викидів вуглецю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на газету Handelsblatt.

Також екологам не подобається, що компанії не погодилися відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання до 2030 року.

На початку вересня Deutsche Umwelthilfe надіслали автовиробникам листи, в яких дали їм термін до 20 вересня, щоб погодитися з їхніми умовами. Вони, зокрема, включали обмеження виробництва автомобілів з ДВЗ до 2030 року.

BMW і Daimler підтвердили, що вони не прийняли вимоги громадської організації.

Обидві компанії ще не визначили дату завершення виробництва бензинових та дизельних автомобілів.

Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz оголосив про припинення розробки гібридних автомобілів.

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