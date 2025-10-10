На дорогах з'явився новий знак "піщана квітка": що він означає

Дорожній знак «Піщана квітка»

На дорогах Франції почав з’являтися незвичний і поки що рідкісний дорожній знак — «піщана квітка». Він часто спантеличує водіїв, які не знають, як на нього реагувати. За цим дивним символом стоїть глибокий екологічний сенс.

Мета знаку та його вимоги

Знак «піщана квітка» встановлюється переважно в заповідних зонах, парках і лісах. Його основна мета — попередити водіїв про необхідність захисту дикої природи.

Він закликає автомобілістів до трьох важливих дій:

Знизити швидкість руху. Зменшити шум (утриматися від різкого використання клаксона). Не засмічувати довколишнє середовище.

Екологи підкреслюють, що зниження швидкості в таких зонах лише на чверть скорочує ризик аварій за участю тварин. Різкий сигнал клаксона може злякати дику тварину, яка вискочить на дорогу і спровокує ДТП.

Свідомість замість штрафів

Ця ініціатива є частиною ширшої програми Франції, спрямованої на екологізацію транспортної інфраструктури та досягнення балансу між мобільністю й екологією.

Наразі за ігнорування вимог знаку не передбачено жодних штрафів чи санкцій. Знак розрахований виключно на свідомість автомобілістів та їхню повагу до дикої природи.

