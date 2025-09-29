На дорогах з’явився синій знак Stop: що він означає

Блакитний знак стоп / © Wikimedia Commons

Знак Stop є одним із найбільш універсальних і впізнаваних дорожніх символів у світі, який чітко вимагає від водіїв повного зупинення. Однак, у деяких регіонах можна зустріти його нестандартні варіанти, наприклад, синього кольору. Такі знаки Stop іноді встановлюють на Гаваях.

Статус синього знаку Stop

Важливо розуміти, що ці сині знаки:

не є офіційними: вони не належать до державної системи дорожніх знаків і не мають юридичної сили .

приватна ініціатива: їх зазвичай розміщують приватні власники на своїй території — біля готелів, місць для паркування або туристичних об’єктів .

виконують таку саму функцію: попри відсутність офіційного статусу, синій знак попереджає про необхідність зупинення для запобігання аваріям. Більшість водіїв сприймають його серйозно.

Офіційні знаки Stop в Україні

В Україні дорожні знаки, що стосуються зупинення, мають чітке нормативне визначення (червоний восьмикутник із білим написом):

знак 2.2 («Проїзд без зупинки заборонено»): забороняє проїзд без повної зупинки перед стоп-лінією або перед самим знаком.

знак 5.69 («Місце зупинки»): інформаційно-вказівний знак, який позначає місце, де слід зупинитися на заборонний сигнал світлофора чи регулювальника.

табличка 7.1.2: використовується разом зі знаками 2.1 або 2.2 та вказує відстань до початку дії відповідного обмеження.

Таким чином, синій знак Stop — це приклад локальної приватної ініціативи, яка спрямована на підвищення безпеки, але не має нормативного статусу. Водіям, особливо в туристичних зонах, варто звертати увагу на такі позначки.

