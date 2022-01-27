На фабриці Tesla в Каліфорнії помер співробітник: подробиці трагедії

Це вже не перший подібний випадок.

На фабриці виробника електрокарів Tesla у Каліфорнії помер співробітник.

Про це повідомляє Business Insider.

Зазначається, що загиблий був співробітником заводського цеху з виробництва силових агрегатів. Після інциденту Управління з охорони праці та гігієни праці Каліфорнії (OSHA) розпочало розслідування смерті.

Уряд Каліфорнії у вівторок заявив, що смерть працівника не сталася через нещасний випадок на виробництві: штат Каліфорнія та OSHA не проводять подальших розслідувань, оскільки причиною цієї смерті була особиста проблема зі здоров'ям.

Раніше співробітник того ж заводу на ім'я Денніс Дюран опублікував відеоролик, в якому він назвав завод Tesla у Фрімонті "сучасною промисловою потогінною системою", вказуючи на важкі умови праці. Нагадаємо, минулого року Tesla значно наростила темпи виробництва та відвантажила майже мільйон електромобілів.

Це не перший випадок загибелі на заводі: у грудні минулого року на заводі Tesla у Фрімонті сталося вбивство. 29-річний Ентоні Соліма застрелив 42-річного Лі Брейзера.

Додамо, що фабрика Tesla у Фрімонті займається складання таких моделей електрокарів, як Tesla Model S, Tesla Model 3, Tesla Model X, Tesla Model Y та Tesla Roadster другого покоління. У 2010 році Ілон Маск купив завод у компанії General Motors. Нині для підприємства працює близько 10 тисяч співробітників.

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