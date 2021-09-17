На фермі у Техасі виявили унікальну колекцію покинутих просто неба автомобілів

Це справжня знахідка для справжніх цінителів класики.

У Техасі виявили унікальну колекцію покинутих автомобілів.

Про це повідомляє Autoevolution.

Зазначається, що раніше тут жив і працював чоловік, який любив автомобілі. Він був автомеханіком і колекціонером. Кілька років тому він помер, тепер його син вирішив позбутися від частини колекції.

Усього в ній значаться понад сотні унікальних автомобілів, але особливий інтерес викликають моделі Hudson, що випускалися в період від 1909 до 1954 роки. Чоловік розповідає, що в колекції батька налічувалося близько сорока автомобілів виробника. Однак частину з них давно продали, але орієнтовно ще 24 простоюють на величезній території ферми.

autoevolution.com

Що стосується колекції Hudson, тут є такі моделі як Hornet і Hollywood, які були випущені обмеженим тиражем. Крім моделей 1940-1950 років різних марок зустрічаються старі фургони, трактори і бульдозери. А оскільки власник був автомеханіком, то на фермі можна знайти безліч двигунів і автомобільних запчастин.

autoevolution.com

Безумовно, це місце – справжня знахідка для справжніх цінителів американської класики. Тут безліч унікальних автомобілів з цікавими історіями, які розповідає в ролику син автоколлекціонера. Інша справа, що машини в відверто поганому стані – деякі буквально "розчиняються" в повітрі через всепоглинаючу корозію.

Раніше розповідалося про те, що в Канаді виявили понад три тисячі покинутих BMW та MINI Cooper.

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