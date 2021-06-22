На Філіппінах знищили бульдозером суперкари загальною вартістю понад мільйон доларів: відео

Під утилізацію потрапив 21 розкішний автомобіль.

На Філіппінах досить незвичайним способом борються з нелегально завезеними автомобілями.

Так, нещодавно там бульдозером перетворили на металобрухт 21 суперкар загальною вартістю 1,2 млн доларів. Знищені були автомобілі, які потрапили в країну в період від 2018 до 2020 року. Сім з них розчавили в одному порту, ще 14 - в іншому.

Однією із знищених машин став рідкісний McLaren 620R. Його ввезли в країну в минулому році з документами на Porsche Cayman, який коштує в кілька разів дешевше.

Причина, по якій жителі Філіппін намагаються нелегально імпортувати машини, - це високі мита і податки. Так, на рідкісний McLaren сплати були задекларовані в розмірі близько 30 тисяч доларів. Це приблизно на 300 тисяч менше тієї суми, яку слід було віддати за 620R.

Інші контрабандні автомобілі, які показово розбили бульдозером - Bentley Continental Flying Spur, Hyundai Genesis, Lotus Elise, Mercedes-Benz SLK, Porsche 911 і Toyota Camry Solara. Без залучення преси в той же день були знищені 14 позашляховиків Mitsubishi, які також ввезли на територію країни незаконно.

Зазначимо, що це не перше знищення преміальних авто на Філіппінах.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання