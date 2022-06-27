На грецькому телебаченні показали сюжет, як "зливати" бензин з автомобілів

На грецькому телебаченні показали сюжет, як "зливати" бензин з автомобілів

На одному з грецьких телеканалів глядачам вирішили дати поради щодо того, як відкачувати пальне з машин.

Так, Державне телебачення Греції розкритикували за сюжет, в якому глядачам показували, як відкачувати бензин з автомобілів.

Про це повідомляє The Guardian.

"Це не щось дуже складне… вам навіть не потрібна спеціальна трубка, підійде навіть шланг для поливу", – сказав репортер Костас Стаму під час ранкової програми новин ERT Syndeseis.

Цыкаво, що після демонстрації методу майстер з ремонту автомобілів вказує, де можна пробити паливний бак автомобіля, щоб викрасти вміст.

"Ви, хлопці, в своєму глузді? Давати людям поради щодо крадіжки бензину?" — прокоментував один користувач у Twitter. Інший пожартував: Після порад про два способи легкої крадіжки бензину ERT тепер готує нові інструкції щодо того, як відкривати замки й красти гаманці.

Відео, прокоментоване грецьким сатиричним сайтом Luben, до четверга переглянули понад 170 тисяч разів. Ще 32 500 побачили оригінальний сюжет у Twitter.

Зазначимо, що ціни на пальне у Греції в останні місяці неухильно зростали: в середу в Афінах літр бензину коштував 2,37 євро, а на Родосі й сусідніх островах — понад 2,50 євро. Грецька влада чинила опір закликам знизити податки на пальне, вибираючи натомість субсидії від 30 до 50 євро для менш забезпечених власників автомобілів і мотоциклів, щоб полегшити тягар їх бюджетів на тлі міжнародної енергетичної кризи.