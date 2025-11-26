На якому авто легше скласти практичний іспит: роз’яснення МВС

Іспит з водіння / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Під час проходження практичного іспиту на водійські права значення має не лише рівень підготовки кандидата, а й те, на якому автомобілі він складає тест.

У сервісних центрах МВС нагадали, що майбутні водії можуть самостійно визначити, чию машину використовувати — автошколи або сервісного центру.

Як обрати автомобіль для іспиту

Під час реєстрації в системі Е-Запис кандидат може вибрати, на якому транспортному засобі проходитиме випробування — навчального закладу чи сервісного центру МВС.

Реклама

У нових екзаменаційних хабах працює оновлений автопарк із сучасними автомобілями. Ознайомитися з моделями та їх переліком можна на сайті ГСЦ МВС у розділі “Послуги”.

Однак важливо врахувати: під час самого іспиту обирати конкретне авто не можна — система автоматично призначає як машину, так і екзаменатора.

Вартість іспиту та часті помилки кандидатів

Ціна складання практичного іспиту в сервісному центрі становить 420 грн, можливе також додаткове банківське комісійне списання. У цю суму вже включено використання автомобіля сервісного центру — доплачувати за машину не потрібно.

Попри можливість обрати зручний транспортний засіб, статистика невтішна: понад 80% кандидатів не складають практичний іспит з першої спроби. Це створює підвищений попит на «послуги» нелегальних помічників та ризики спроб отримати підроблені документи.

Реклама

Іспит на машині автошколи: коли це зручно

Багато кандидатів надають перевагу автомобілю, на якому проходили навчання. Причина проста — вже звикли до габаритів, педалей, особливостей керування, а отже, почуваються впевненіше та менш хвилюються під час іспиту.

Якщо обираєте автомобіль навчального закладу, потрібно самостійно домовитися з автошколою про надання авто на визначений день та час. Машина не зобов’язана належати саме тій автошколі, де відбувалося навчання — головне, щоб транспортний засіб був акредитований.

Вартість оренди залежить від умов конкретного навчального закладу та попередньої домовленості з кандидатом.