На одному з паркувань у Канаді знайшли рідкісний суперкар Lamborghini, який повністю вкритий пилом

На одному з паркувань у Канаді знайшли рідкісний суперкар Lamborghini, який повністю вкритий пилом

Він там точно стоїть далеко не один місяць.

На парковці в столиці Канади Оттави виявили кинутий Lamborghini Huracan у зарядженій версії Performante.

Утім, як засвідчує фотографія, суперкар стоїть там вже досить довго. Уся річ в тому, що цей автомобіль вкритий шаром пилу, хоч й зберігся він у досить пристойному стані. Цікаво, що небайдужі перехожі вже почали залишати на кузові листи: на лобовому склі з'явилося серце, а на капоті - дивний напис "красуня, не чіпай мою машину".

Поруч із суперкаром стоїть рослина, яка виглядає так само занедбаною. На підлозі видно розлучення, що може вказувати на більш серйозні неприємності, ніж курний кузов: можливо, суперкар вже не на ходу через підтоплення.

Performante пофарбований у матовий червоний колір, з яким контрастують карбонові спліттер, антикрило та пороги, а також чорні корпуси дзеркал заднього виду та п'ятиспицеві колісні диски.

Відповідна світлина з'явилася на сторінці Supercar.fails в Instagram.

Додамо, що Huracan Performante представили 2017 року, а 2020-го йому на зміну прийшов ще більш "гарячий" Huracan STO. Performante укомплектований 5,2-літровим мотором з бронзовими колекторами та титановими клапанами, що розвиває 640 кінських сил та 600 Нм крутного моменту. З місця до 100 кілометрів на годину суперкар розганяється за 2,9 секунд, а 200 кілометрів на годину досягає за 8,9 секунд. Максимальна швидкість становить 325 км/год.

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