На одному з європейських авторинків машини з пробігом стали коштувати дорожче за нові: які причини

На одному з європейських авторинків машини з пробігом стали коштувати дорожче за нові: які причини

Найближчим часом ситуація точно не зміниться.

У Великій Британії вживані автомобілі стали коштувати дорожче за нові.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, за даними Auto Trader Group, за минулий тиждень британці витратили на покупку вживаних машин на 25% більше, ніж за аналогічний період річної давності. Основною причиною цього є брак чіпів.

Серед причин зростання цін на старі авто називають високий попит, а також рекордно низьку кількість доступних для покупки машин в дилерських центрах. Дефіцит настільки значний, що навіть однорічні автомобілі з пробігом стали коштувати приблизно на 17% дорожче, ніж такі ж нові машини (яких теж немає в наявності через брак чіпів).

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"Ми не очікуємо уповільнення зростання цін найближчим часом", – повідомив керівник відділу аналітики компанії Auto Trader Group Річард Уокер.

Як відомо, до складної обстановки привела безперервна "напівпровідникова" криза, якій, зі слів аналітиків, сприяють чергові припинення виробництва чіпів через нові спалахи захворюваності на коронавірус в Південно-Східній Азії.

Раніше розповідалося про те, що в Україні безкоштовно роздають вживані автомобілі.

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