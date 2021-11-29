На одному з європейських ринків стався бум імпорту вживаних авто: як це вплине на українців

На одному з європейських ринків стався бум імпорту вживаних авто: як це вплине на українців

Подібні машини придбати стає все важче.

Ринок вживаних автомобілів, схоже, стає все популярнішим й в інших країнах.

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку з посиланням на CARFAX Europe, 2021 рік став рекордним у імпорті автомобілів з пробігом у Нідерландах.

Зазначається, якщо темпи імпорту збережуться, кількість таких машин, ввезених з інших країн, перетнуть позначку в 300 тисяч екземплярів. Подібна цифра може неабияк відобразитися й на українцях. Вживані автомобілі з-за кордону також популярні серед європейців. Особливо у країнах, де менш розвинуте автомобільне виробництво. Наприклад, до Польщі від січня до жовтня 2021 привезли 796 357 "легковиків" з пробігом. Це — майже вдвічі більше машин, ніж за аналогічний період привезли до України.

Як виявилося, підвищений попит на вживані машини існує і в Нідерландах. Більшість транспортних засобів привозять з Німеччини. Показники імпорту 2021 року виявилися значно успішними за минулі роки, у деяких випадках — у декілька разів. Основна перевага вживаних автомобілів і причина, чому європейці надають їм перевагу станом на сьогодні: можливість купити автомобіль день в день, а не чекати постачання кілька місяців. Тож, яким чином, це може вплинути на українців.

Вживаних автомобілів на європейських ринках стає менше. Зростає попит, а за ним — ціна. Ті машини, що раніше продавалися на експорт до України, залишаються у країнах Європейського Союзу. Водночас в Україні попит на вживані автомобілі, а особливо вживані авто з-за кордону, також не зменшується. Як наслідок:

Купити авто за кордоном стає важче. Підбір займає довше часу, а покупцям доводиться миритися із недоліками технічного стану чи великими пробігами. Якщо не так давно усі хотіли "не биту — не мальовану — в рідній фарбі — невеликим пробігом", то зараз кілька косметичних підкрасів чи пробіг 200+ тисяч — вже нормальна ситуація;

Ціна "свіжопригнаних" автомобілів в Україні зростає. Оскільки внутрішній ринок не здатен задовольнити попит, ціни на автомобілі залежать від вартості імпорту аналогічних авто. За здорожчанням машин з-за кордону можуть почати зростати ціни на внутрішньому ринку;

Може зрости кількість шахрайства, "скручення" пробігу, маскування технічних несправностей чи справжньої історії автомобіля — наприклад, роботи в таксі чи участі в ДТП. Все заради того, аби купити якнайдешевше машину за кордоном, та продати її в Україні дорожче.

"В умовах дефіциту потрібно особливо уважно перевіряти походження автомобіля, його ринкову вартість та технічний стан", - сказав генеральний директор сервісу CARFAX в Європі Франк Брюггінг.

Українські ж експерти підтверджують цю тезу.

"Авторинок України зараз переживає дуже цікаві часи. З однієї сторони — він дуже активно розвивається та трансформується. З іншого — на нього не можуть не впливати процеси, що відбувається у світі. Вважаю, що найближчим часом автомобільному бізнесу доведеться визначатися: чи вони будують перевірений та цивілізований авторинок, чи займаються шахрайством, що врешті змусить їх покинути цей ринок", - наголосив голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

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