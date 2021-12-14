На популярному серед українців автомобільному аукціоні вже продають позашляховик 2022 модельного року: в чому підступ

Є вірогідність, що він може опинитися в нас.

На популярному автомобільному майданчику вживаних машин Copart знайшовся несподіваний екземпляр.

Відповідне оголошення з'явилося на офіційному сайті аукціону.

Так, на продаж виставили позашляховик Jeep Wagoneer 2022 модельного року. На перший погляд автомобіль виглядає ідеально і зрозуміти, чому він потрапив на цей майданчик, та ще й з талоном на утилізацію можна лише після детального огляду машини.

Справа в тому, що позашляховик побував у пожежі. Якщо придивитися, то лакофарбове покриття кузова машини в деяких місцях стало матовим, а хромовані елементи потемніли. Також відновлення вимагає оптика та скло, які покриті товстим шаром сажі. Водночас салон представленого позашляховика не постраждав і має вигляд нового.

copart.com

copart.com

Підкапотний простір і силова установка також виглядають ідеально. Зважаючи на все полум'я не торкнулося цієї частини автомобіля. Варто зазначити, що пробіг позашляховика становить лише 653 км. Він був придбаний кілька місяців тому. Власник заплатив за автомобіль 98 094 доларів, але його продадуть за значно меншою ціною. До того ж, не доведеться надто витрачатися на відновлювання.

Не виключено, що наступним місцем реєстрації цього Jeep Wagoneer стане Україна.

Раніше розповідалося про те. що Copart підвищив комісію на купівлю вживаних авто.