На продаж виставили BMW легендарного Тупака Шакура, в якому він був застрелений

На продаж виставили BMW легендарного Тупака Шакура, в якому він був застрелений

В автомобілі навмисно лишили отвір від кулі.

На продаж виставили BMW 750iL репера Тупака Шакура, в якому його застрелили 7 вересня 1996 року.

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Цього місяця виповнюється 25 років від дня смерті легендарного виконавця, і його автомобіль знову виставили на продаж. Раніше його хотіли продати за 1,5 мільйона доларів, а зараз машина коштує 1,75 мільйона доларів.

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Незважаючи на те, що машину вже багато разів не вдалося продати, продавець явно переконаний, що це справжня вартість автомобіля. Зараз його власником є компанія Celebrity Cars Las Vegas, яка провела повну реставрацію авто і повернула його до того стану, в якому воно було, коли Тупак їздив у ньому.

Отвір від кулі, який нагадує про трагічне минуле, був навмисно залишений в BMW 750iL. Колеса – єдине, що не є оригінальним у автомобіля, але вони відповідають тому періоду.

Документація, яка додається до машини, засвідчує, що це те саме авто, яким керував Тупак, і в якому його вбили.

Репер був застрелений в Лас-Вегасі, коли він поїхав з боксерського поєдинку з босом звукозаписної компанії Suge Knight. У нього влучили чотирма кулями і згодом, 13 вересня, він помер у лікарні від внутрішньої кровотечі.

Celebrity Cars Las Vegas

Раніше повідомлялося, що екс-охоронець Тупака Шакура заявив, що репер живий і ховається на Кубі.

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