На продаж виставили кемпер, який складається з тягача та трейлера: у ньому можна перевозити позашляховик

На продаж виставили кемпер, який складається з тягача та трейлера: у ньому можна перевозити позашляховик

В комплекті з будинком на колесах йде Suzuki Samurai 1988 року.

У США за 26 995 доларів продають будинок на колесах, створений на базі тягача International 9200 1996 року та трейлера Arctic Fox 2004 року.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Також із кемпером йде Suzuki Samurai 1988 року випуску, який він може перевозити разом із собою. Тому його можна використовувати, якщо приїхати у певний пункт призначення і треба здійснити коротку поїздку.

motor1.com

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Усередині автобудинок має багато зручностей. Є повністю обладнана кухня з духовкою та ванна кімната з туалетом. Також є зона відпочинку та місце для сну. Вбудований генератор працює на пропані.

Дизайн не дуже стильний за сучасними стандартами, але здається функціональним для тривалого перебування в дорозі.

Тягач має майже 998 тисяч кілометрів пробігу. Він оснащений дизельним двигуном Cummins, але немає деталей про те, яка в нього трансмісія. Продавець згадує, що кондиціонер у кабіні не працює.

Раніше повідомлялося, що американці створили кемпер для людей на інвалідних візках.

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