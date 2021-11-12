На продаж виставили класичну BMW потужністю 355 "коней": за неї хочуть отримати шалені гроші

На продаж виставили класичну BMW потужністю 355 "коней": за неї хочуть отримати шалені гроші

Цей екземпляр точно зробить вас особливим на дорозі.

На продаж виставили класичну модель BMW - Alpina B10 Bi Turbo .

Відповідне оголошення про її продаж з'явилося на Bringatrailer.

Так, цей автомобіль їздив у Японії та Канаді, перш ніж його придбав продавець зі США у травні 2020 року за 73 тисячі доларів. Зараз він знаходиться у Феніксі, штат Арізона, і продається разом із сервісними записами, чистим звітом Carfax, передає Auto24.

Зовнішній вигляд автомобіля прикрашає чорний відтінок, який отримав назву Diamantschwarz Metallic. Він також має задній фартух Zender, бічні спідниці AC Schnitzer, обробку Shadowline, передній спойлер Alpina і сріблясті 17-дюймові колеса Alpina, з шинами Continental ExtremeContact 235/45 спереду і 255/40 ззаду.

bringatrailer.com

У салоні є сидіння з електрорегулюванням, дерев’яна обробка, обшивка потолка з алькантари, стереосистема Blaupunkt, регульований контролер прискорення та двозонний автоматичний клімат-контроль.

bringatrailer.com

B10 BiTurbo побудований на 3,4-літровому рядному шестициліндровому двигуні (М30) з парою турбокомпресорів Garrett T25, поршнями Mahle, а також тюнінгованою головкою циліндрів і розподільним валом. Він забезпечує потужність 355 к.с. і 472 Нм крутного моменту. У парі з двигуном працює є п’ятиступінчаста механічна коробка передач, що приводить в рух задні колеса.

Наразі стартова вартість цього екземпляра BMW становить 55 тисяч доларів. Ймовірно, його ціна найближчим часом зросте.

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