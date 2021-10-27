На продаж виставили рідкісну 31-річну Honda з 17 км пробігу на одометрі: фото

Автомобіль має досить пристойний стан.

У Португалії виставили на продаж рідкісний екземпляр Honda CRX 1990 року випуску.

Про це йдеться на Garagisti.

Зазначається, що за 31 рік цей екземпляр проїхав усього 17 км - від від гаража до дилерського центру, причому весь цей час автомобіль зберігався у сухому приміщенні у законсервованому стані. Неоригінальними є тільки гальмівна рідина та акумулятор — все інше (зокрема шини та моторне масло) збереглося із заводу.

Під капотом сріблястого хетчбека 108-сильний атмосферний двигун об'ємом 1,6 літра, який поєднується з 5-швидкісною "механікою". Продавець запевняє, що незважаючи на довгий простий "все працює відмінно", тобто янгтаймер може прикрасити будь-яку колекцію без додаткових вкладень.

Купе має бездоганний вигляд. На кузові, пофарбованому в сріблястий колір, немає ні натяку на корозію, а в салоні досі збереглися паперові килимки від дилерського центру. Нічого не вигоріло і не потьмяніло, бо сонячне світло не потрапляло на машину. У неї навіть залито заводське моторне масло. Власник лише замінив гальмівну рідину та акумулятор.

Цей екземпляр відноситься до другого покоління моделі, яке випускалося від 1987 до 1991 роки. Купе збудовано на базі Honda Civic. Скільки мають намір виручити за цей автомобіль не уточнюється, але навряд чи він піде з молотка за мінімальною ставкою.

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