На продаж виставили суперкар Tesla Roadster із мізерним пробігом: за скільки його готові придбати

На продаж виставили суперкар Tesla Roadster із мізерним пробігом: за скільки його готові придбати

Екземпляр зберігся в чудовому стані.

На продаж виставили супреркар Tesla Roadster 2011 року випуску.

Відповідний лот з'явився на онлайн аукціоні Bring a Trailer.

Як відомо, виходу давно обіцяного Tesla Roadster 2 ще чекати й чекати – терміни його запуску постійно відкладаються. Тим часом електрокари, базою яким служила платформа Lotus Elise, добре зростають в ціні. Особливо добре збережені екземпляри, як той, що зараз торгують у США, передає Auto24.

Tesla Roadster першого покоління випускався від 2008 до 2012 роки. За цей час було випущено лише 2 450 машин. Середня вартість цього автомобіля у відмінному стані сьогодні – 97 тисяч доларів. Щодо евиставленого на продаж екземпляра, то наразі найвища ставка за рубіново-червоний Tesla Roadster сягнула 93 тисячі доларів, а до завершення торгів залишилось ще п'ятьть днів. Зважаючи на невеликий пробіг, а це дві тисячі км, електрокара та його відмінний стан, можна не сумніватись, що ціна лоту легко переступить поріг у 100 тисяч.

carscoops.com

Виставлений зараз на продаж червоний родстер має не лише ідеальний стан, а й чисту сервісну історію та звіт на Carfax. Автомобіль виставлено на продаж у штаті Колорадо.

Спорткар на базі Lotus Elise оснащений чорними легкосплавними дисками – 16-дюймовими спереду та 17-дюймовими ззаду. Має подвійну підвіску з регульованими амортизаторами та стабілізаторами поперечної стійкості, а гальмування забезпечується супортами AP Racing з колодками Brembo та вентильованими роторами. Одномоторна силова установка працює від акумуляторної батареї на 53 кВт*год. Двигун приводить в рух задні колеса і генерує 288 к.с. потужності та 400 Нм крутного моменту.

Комплектація автомобіля включає чорні шкіряні сидіння з підігрівом, кондиціонер, круїз-контроль, інформаційно-розважальну систему Alpine з навігацією та електросклопідіймачі.

carscoops.com

До вашої уваги відео з цим автомобілем.

Додамо, що вперше про Roadster Tesla розповіла ще в кінці 2017 року, а дебютувати він мав у 2020-му. Тоді компанія заявляла, що максимальна швидкість автомобіля буде щонайменше 402 км/год, він буде мати акумулятор на 200 кіловат-годин, який забезпечить 997 км запасу ходу, та три електродвигуни, які дозволять йому розганятися до 97 км/год за 2 секунди.

Пізніше Ілон Маск пообіцяв, що Roadster наступного покоління буде продаватися з преміальною опцією "SpaceX", яка включатиме ракетні двигуни, що дозволять автомобілю парити далеко над землею.