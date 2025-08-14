Експерт назвав ознаку несправності, після якої треба негайно зупинитися: це врятує двигун в авто

Автомобіль / © Pexels

Водіям варто звертати увагу на колір диму з вихлопної труби, адже це може свідчити про серйозні проблеми з двигуном. Ігнорування таких ознак може призвести до дорогого ремонту, що коштує тисячі фунтів.

Про це пише Mirror.

Білий дим — ознака несправної прокладки

За словами Метта Боша, фахівця з вихлопних систем, густий білий дим, особливо в теплу погоду, може вказувати на те, що двигун спалює охолоджувальну рідину. Це часто є наслідком пошкодження прокладки головки блоку циліндрів — важливого елемента, що герметизує камери згоряння.

Пошкоджена прокладка може спричинити перегрівання двигуна, зниження потужності та навіть його повну несправність. Бош наголошує, що в такому разі найбезпечніше — негайно зупинитися та викликати евакуатор. Він також зауважує, що білий дим рідко буває єдиною ознакою: варто також звернути увагу на перегрітий двигун, молочний колір моторної оливи або раптове падіння потужності.

Не шукайте тимчасових рішень

Хоча на ринку є герметики, що можуть тимчасово усунути проблему, Бош застерігає від їх використання. За його словами, це лише відтермінує неминучий ремонт, який часто стає ще дорожчим. Єдиним надійним вирішенням проблеми є заміна прокладки, вартість якої може перевищувати 700 фунтів стерлінгів.

Інші кольори диму та попередження

Крім білого диму, важливо звертати увагу й на інші його відтінки:

Синій дим може свідчити про спалювання оливи через зношені поршневі кільця або ущільнення клапанів.

Густий чорний дим часто сигналізує про несправність паливної системи.

Бош підкреслює, що вихлопна система — це спосіб автомобіля «говорити» з водієм. Будь-яка зміна кольору, запаху чи об’єму диму — це сигнал для негайного обстеження. Також не варто ігнорувати індикатори на приладовій панелі, адже вони можуть бути ранніми попередженнями про серйозні несправності.

