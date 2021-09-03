NASA почало тестувати летючий автомобіль: що відомо

Вони перевірять літак компанії Joby Aviation.

NASA почало повітряні випробування повністю електричного літака вертикального зльоту та посадки (eVTOL) компанії Joby Aviation.

Про це повідомили на сайті агентства.

Тестування триватиме до 10 вересня на базі електричних польотів Joby, яка розташована у Каліфорнії.

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У NASA зазначили, що у майбутньому летючі авто можуть служити повітряними таксі для міст та прилеглих районів США, і таким чином стануть ще одним видом транспорту для переміщення людей та вантажів.

Агентство хоче зібрати інформацію про те, як транспортний засіб рухається, звучить і комунікує з операторами. Ці дані допоможуть в моделюванні майбутніх концепцій повітряного простору.

Також NASA планує випробовувати повітряні машини інших компаній, і з ними будуть використовувати подібні сценарії, щоб оцінити готовність авто.

Раніше повідомлялося, що електричне повітряне таксі стартапу Joby Aviation пролетіло 241 км.

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