Лобове скло / © Фото з відкритих джерел

Реклама

З настанням осінніх і зимових холодів, коли запітніння, конденсат та іній суттєво погіршують видимість, автомобілістам пропонують несподіване і бюджетне рішення: натерти лобове скло звичайною картоплею. Аналітики стверджують, що цей простий «кухонний» трюк може значно покращити огляд дороги.

Про це повідомляє Express.

Як це працює?

Секрет криється у крохмалі, який міститься в картоплі. Коли водій розрізає картоплину навпіл і ретельно протирає розрізаною стороною зовнішню поверхню скла, крохмаль утворює захисну гідрофобну плівку.

Реклама

Ця плівка запобігає прилипанню вологи до поверхні.

Створюється водовідштовхувальний ефект : краплі дощу стікають зі скла гладким шаром, а не розсіюються, що покращує видимість під час злив.

При нанесенні перед заморозками чи дощем, картопля допомагає зменшити накопичення інею та льоду за ніч.

MotorMatch наголошує, що цей спосіб є економічно вигідною, екологічно чистою та природною альтернативою хімічним засобам, а залишки крохмалю легко прибрати склоочисниками.

Застереження експертів

Однак, не всі експерти поділяють ентузіазм щодо «картопляного» методу. Авторитетна автомобільна асоціація АА раніше попереджала водіїв про небезпеку простих «онлайн-хаків»:

«Ми б не рекомендували терти на вікна нічого, що може забруднити їх і погіршити вашу здатність чітко бачити дорогу,» — застерігали в АА, натякаючи на можливе погіршення видимості через залишки продукту.

Таким чином, хоча картопляний лайфхак пропонує природний та дешевий спосіб покращити видимість, водіям варто зважувати потенційну ефективність крохмалю проти ризику забруднення скла.

Реклама

Нагадаємо, багато українців, шукаючи перший автомобіль або «робочу конячку» для міста, орієнтуються на бюджет до 7–10 тисяч доларів. Проте експерти попереджають: «дешево» не завжди означає «вигідно». На вторинному ринку існує низка популярних моделей, які спочатку коштують недорого, але їхня ненадійність призводить до того, що витрати на ремонт за рік-два можуть перевищити ринкову вартість самої машини.

Раніше ми розповідали, які моделі кросоверів демонструють найгірші показники надійності за результатами 2025 року. І деякі імена в цьому переліку справді дивують.