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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
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Навіщо насправді потрібні ручки над дверима в салоні авто — більшість пасажирів не здогадуються

Експерти розповіли, якою є реальна функція ручок, які розташовані над вікнами салону.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Навіщо насправді потрібні ручки над дверима в салоні авто — більшість пасажирів не здогадуються

Експерти розповіли, навіщо насправді потрібні ручки над дверима в салоні авто / © Associated Press

Пасажири і навіть деякі водії вважають, що ручки над дверима в салоні автівки розташовані там для того, щоб триматися, коли машина рухається доволі швидко. Проте реальна функція цих ручок є куди більш практичною.

Про це пише “Автопілот”.

Передусім верхні ручки в авто виконують допоміжну функцію, коли людина сідає в машину або виходить з неї.

“Ручки не призначені для тримання під час руху. У разі аварії чи різкого маневру, особливо під час перевертання авто, така спроба триматися може бути небезпечною — деталь салону може затиснути пальці або пошкодити кисть. А для безпеки в авто взагалі-то є ремені та підголівники — їх більш ніж достатньо”, — кажуть фахівці.

Особливо ручки допомагають у високих машинах, як-от позашляховиках, джипах, де потрібно буквально підтягнути себе до сидіння, а також в низьких спортивних авто, де, навпаки, важко сісти без допомоги.

Верхні ручки в автівках стануть в нагоді людям похилого віку, майбутнім мамам та тим пасажирам, хто має обмеження у русі — для них така ручка дає додаткову опору.

У деяких моделях авто ручки встановлюються і з боку водія, але це скоріше виняток, ніж правило. У більшості випадків поручень відсутній, бо кермо вже виконує роль опори, а також з міркувань безпеки та ергономіки.

Зауважимо, що не в усіх машинах взагалі є такі верхні ручки. Частина виробників навмисне прибирає їх, щоб зекономити простір у салоні або зменшити вартість моделі. В елітних авто ручки нерідко замінюють іншими елементами — на кшталт м’яких вставок або автоматичних систем допомоги.

Нагадаємо, водії в Україні більше не зможуть "обдурювати" камери. Раніше йшлося про те, як працюватиме нова система фіксації.

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