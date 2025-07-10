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- Авто Світ
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Навіщо вмикати пічку в авто посеред літа: порада, яка може врятувати двигун
У спеку двигун авто може перегрітися. Дізнайтесь, чому досвідчені механіки радять вмикати пічку навіть улітку, як це працює та в яких випадках рятує двигун.
Під час літньої спеки в Україні автівки часто перегріваються, особливо в заторах чи в дорозі без змоги зупинитися. Та мало хто знає, що навіть у спеку може стати в пригоді… автомобільна пічка.
Про це розповідає Suv.news.
Якщо температура двигуна зростає, а зупинка неможлива, фахівці радять: вимкніть кондиціонер і увімкніть пічку на максимум. Це допоможе зменшити ризик перегріву.
Механік з сервісу MyCarRecoveryLondon Том Райлі пояснює:
“Пічка виступає як другий радіатор — вона забирає гаряче повітря з-під капота та виводить його в салон”.
Таким чином тепло частково відводиться із системи охолодження двигуна, і це може дати час доїхати до безпечного місця.
У Nationwide підтверджують: цей спосіб дієвий у ситуаціях, коли двигун от-от закипить, а зупинитися ніде. Фахівці Elite Auto Experts додають, що потужне продування повітрям через пічку допомагає знизити температуру до прийнятного рівня.
Цей метод варто застосовувати лише у крайніх випадках, наголошують експерти. Як тільки з’явиться можливість, обов’язково зупиніться, дайте двигуну охолонути щонайменше 15 хвилин і перевірте рівень охолоджувальної рідини.