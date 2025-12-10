Найдешевша Tesla офіційно доступна в Європі: що пропонує Model 3 Standard

Model 3 Standard / © Tesla

Tesla представила базову версію Model 3 Standard у Європі. У німецькому конфігураторі модель доступна від 36 990 євро. Це спрощена версія, яка замінює попередню базову комплектацію з літій-залізо-фосфатним акумулятором і заднім приводом.

Про це повідомляє Electriv.

За даними виробника, Model 3 Standard може проїхати 534 км по циклу WLTP, розганяється до 100 км/год за 6,2 секунди, а максимальна швидкість становить 201 км/год. Порівняно з дорожчою комплектацією Premium (від 44 990 євро, запас ходу 750 км), Standard має простіший інтер’єр та обмежений вибір опцій.

Серед відмінностей:

колеса “Prismata” замість “Photon”;

скляний дах без внутрішньої обшивки;

лише три кольори кузова, з яких Pearl White Multi-Coat доступний безкоштовно, а Diamond Black і Stealth Grey – за 1300 євро;

салон завжди чорний;

доступний лише стандартний автопілот та фаркоп за 1350 євро;

додаткові 980 євро за доставку та оформлення документів.

Model 3 Standard пропонує доступний варіант для тих, хто хоче електрокар Tesla без преміальних опцій, зберігаючи основні характеристики безпеки та їзди.

