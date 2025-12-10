- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 203
- Час на прочитання
- 1 хв
Найдешевша Tesla офіційно доступна в Європі: що пропонує Model 3 Standard
Tesla офіційно представила базову Model 3 Standard у Європі за 36 990 євро. Дізнайтеся про запас ходу, розгін, максимальну швидкість, обмеження комплектації.
Tesla представила базову версію Model 3 Standard у Європі. У німецькому конфігураторі модель доступна від 36 990 євро. Це спрощена версія, яка замінює попередню базову комплектацію з літій-залізо-фосфатним акумулятором і заднім приводом.
Про це повідомляє Electriv.
За даними виробника, Model 3 Standard може проїхати 534 км по циклу WLTP, розганяється до 100 км/год за 6,2 секунди, а максимальна швидкість становить 201 км/год. Порівняно з дорожчою комплектацією Premium (від 44 990 євро, запас ходу 750 км), Standard має простіший інтер’єр та обмежений вибір опцій.
Серед відмінностей:
колеса “Prismata” замість “Photon”;
скляний дах без внутрішньої обшивки;
лише три кольори кузова, з яких Pearl White Multi-Coat доступний безкоштовно, а Diamond Black і Stealth Grey – за 1300 євро;
салон завжди чорний;
доступний лише стандартний автопілот та фаркоп за 1350 євро;
додаткові 980 євро за доставку та оформлення документів.
Model 3 Standard пропонує доступний варіант для тих, хто хоче електрокар Tesla без преміальних опцій, зберігаючи основні характеристики безпеки та їзди.
