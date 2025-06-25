Найдешевше авто, яке прослужить 20 років: механік назвав найкращу модель

Найнадійніше вживане авто / © Pexels

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Відомий механік Пол Лукас поділився своїм досвідом, назвавши 20-річний Ford Focus Mk1 одним із найнадійніших вживаних автомобілів. За його словами, він придбав такий автомобіль 15 років тому всього за 500 фунтів стерлінгів, і завдяки ретельному догляду машина жодного разу його не підвела.

Про це пише Daily Mail.

Чому Ford Focus Mk1?

Пол Лукас, який сам є власником Mk1, розповів Daily Mail, що ключовими перевагами цієї моделі є її простота та надійність.

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«Для мене 20-річний Ford Focus Mk1 з 1,6-літровим двигуном є найкращим варіантом з точки зору надійності», — зазначив механік. Він додав, що ця модель була розроблена «ще до появи всіх зайвих наворотів» і навіть дозволяє запускати машину справжнім ключем, а не кнопкою.

Зростання попиту на вживані авто та електромобілі

На тлі зростання вартості життя, все більше людей звертаються до ринку вживаних автомобілів замість нових. Деякі навіть розглядають купівлю вживаних електромобілів, хоча багато хто все ще вагається.

Джефф Вонг, контролер вживаних автомобілів у Porsche Centre Bristol, пояснив Express, що клієнти насторожено ставляться до електромобілів через питання щодо стану акумулятора.

«Люди зараз починають ставити це питання. Але тепер у всіх наших центрах Porsche є пристрої, за допомогою яких ми можемо реально перевірити термін служби акумулятора електромобіля», — зазначив Вонг. За його словами, автомобілі Porsche мають приблизно п’ятирічний термін служби акумулятора, і вони можуть точно повідомити клієнтам, скільки ще прослужить батарея. Це допомагає розвіяти сумніви покупців та вселити їм впевненість у придбанні таких авто.

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