Найдешевший кросовер Hyundai протягом доби встановив рекорд за кількістю заказів

Ця модель викликала неймовірний ажіотаж.

Компанія Hyundai оголосила про шалений попит на свій новий бюджетний кросовер Casper .

Про це повідомляє Carscoops.

Так, за перші 24 години від початку приймання замовлень, ця модель зібрала 19 940 заявок, що стало рекордним добовим показником серед всіх паливних автомобілів марки.

Зазначимо, що довжина автомобіля складе 3 595 мм, ширина – 1 595 мм, висота – 1 575 мм. Розмір колісної бази дорівнюватиме 2 400 мм. Таким чином, Hyundai Casper стане найкомпактнішим SUV в лінійці південнокорейського автовиробника.

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У рух найменший кросовер приводитm 1,0-літровий мотор, які видаватиме 76 к.с. та турбований T-GDI того ж обсягу, який видає 100 "коней". На вибір запропонують одразу два варіанти коробки передач - механічну й автоматичну.

На домашньому ринку Casper коштує від 13,85 мільйона вон, що конвертується у 310 тисяч гривень за поточним курсом обміну. Слідом за Кореєю, Hyundai Casper з'явиться в Індії, а потім вийде і на європейський ринок. У лінійці виробника новий Casper виявиться найдешевшим кросовером.

Додамо, що в Україні найдоступнішою моделлю марки Hyundai є новий i10. Ціни на автомобіль стартують від 368 200 грн.

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