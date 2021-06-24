Найдешевший кросовер Nissan вийшов на ще декілька ринків

Раніше ця модель була доступна лише в Індії.

Компанія Nissan розширила кількість ринків для свого найдешевшого кросовера Magnite .

Модель, яка була офіційно презентована наприкінці жовтня 2020 року, спочатку продавалася лише в Індії, Однак, тепер цей кросовер можуть придбати жителі ПАР, Непала та Індонезії.

Його довжина ледь досягає 4 тисяч мм, а дорожній просвіт дорівнює 205 мм, що говорить про хороші позашляхові можливості або просто готовність зустрітися з поганими дорогами. Незважаючи на компактний розмір, салон Nissan Magnite досить просторий, а обсяг багажника становить 336 літрів.

Всередині Nissan Magnite пропонується досить місткий салон з сучасною електронікою – 7-дюймовим екраном приладів та 8-дюймовим екраном медіасистеми (опція), котра підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Також новинка отримала круїз-контроль, клімат-контроль, систему кругового огляду, кнопку запуску двигуна та опційну акустику JBL.

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У рух базову версію Magnite приводить 1-літровий трициліндровий атмосферник потужністю 72 к.с. Альтернативу складає турбо-версія цього ж мотора, віддача якого зростає на 23 к.с. Стандартною є 5-ступенева “механіка”, замість якої можна обрати варіатор. Привід – передній, повного не буде навіть у списку опцій.

Вартість кросовера Nissan Magnite становить 7,4 тисячі доларів .

Раніше розповідалося про те, що Nissan Magnite викликав шалений попит на ринку.

Чи буде доступний Nissan Magnite на українському ринку поки невідомо. Наразі найдоступнішим кросовером компанії Nissan в Україні є Qashqai. Ціни на модель починаються від 534 890 грн.

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