Найдешевший кросовер Nissan вийшов на ще декілька ринків

Раніше ця модель була доступна лише в Індії.
Компанія Nissan розширила кількість ринків для свого найдешевшого кросовера Magnite.
Модель, яка була офіційно презентована наприкінці жовтня 2020 року, спочатку продавалася лише в Індії, Однак, тепер цей кросовер можуть придбати жителі ПАР, Непала та Індонезії.
Його довжина ледь досягає 4 тисяч мм, а дорожній просвіт дорівнює 205 мм, що говорить про хороші позашляхові можливості або просто готовність зустрітися з поганими дорогами. Незважаючи на компактний розмір, салон Nissan Magnite досить просторий, а обсяг багажника становить 336 літрів.
Всередині Nissan Magnite пропонується досить місткий салон з сучасною електронікою – 7-дюймовим екраном приладів та 8-дюймовим екраном медіасистеми (опція), котра підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Також новинка отримала круїз-контроль, клімат-контроль, систему кругового огляду, кнопку запуску двигуна та опційну акустику JBL.
У рух базову версію Magnite приводить 1-літровий трициліндровий атмосферник потужністю 72 к.с. Альтернативу складає турбо-версія цього ж мотора, віддача якого зростає на 23 к.с. Стандартною є 5-ступенева “механіка”, замість якої можна обрати варіатор. Привід – передній, повного не буде навіть у списку опцій.
Вартість кросовера Nissan Magnite становить 7,4 тисячі доларів.
Раніше розповідалося про те, що Nissan Magnite викликав шалений попит на ринку.
Чи буде доступний Nissan Magnite на українському ринку поки невідомо. Наразі найдоступнішим кросовером компанії Nissan в Україні є Qashqai. Ціни на модель починаються від 534 890 грн.