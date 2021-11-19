Він доступний на ринку України: визначено найкращий пікап світу 2021 року

Він доступний на ринку України: визначено найкращий пікап світу 2021 року

Йому вдалося обійти Isuzu та Jeep та вийти у лідери.

Став відомий найкращий пікап світу за підсумками 2021 року.

Про це повідомляє видавництво Drive.

Так, на 6-й Міжнародній Пікап премії (6th International Pick-Up Award), яка пройшла у Ліоні, Франція, цим пікапом став Toyota Hilux.

Зазначимо, що Toyota Hilux – один з найпопулярніших пікапів світу. Вже багато років, він займає перші місця з продажів в 14 країнах, включаючи Австралію, Аргентину, Панаму, Південну Африку та Фіджі. Hilux представлений в 140 країнах світу.

Для того, щоб обрати кращий автомобіль, суддям довелося провести безліч тестів. Головними претендентами на перемогу стали - Toyota Hilux, Isuzu D-Max та Jeep Gladiator. Але Toyota вдалося отримати більше нагород та вийти у лідери. Hilux признали пікапом, який має найкращу ефективність. Щоб отримати цю нагороду, машина повинна мати вантажопідйомність у 1 тонну та бути дуже надійною. З цими умовами, Toyota впоралась з легкістю.

Пікап – вважається багатофункціональним автомобілем, з кожним роком у покупців ростуть вимоги і автовиробникам потрібно завжди йти “у ногу з часом”. Тільки тоді модель буде успішною та популярною. Японські інженери приклали максимум зусиль, для того, щоб Toyota Hilux підійшла навіть для дуже вибагливих покупців.

Треба розуміти, що всі компанії працюють в умовах пандемії. Додаткові витрати, брак працівників та дефіцит напівпровідників вносять свої корективи. Та Toyota навіть в таких умовах змогла випустити солідний пікап, який тепло зустріли покупці.

До речі, це перша подібна нагорода для Toyota. Минулими переможцями були - Volkswagen Amarok, Ford Ranger і Nissan Navara.