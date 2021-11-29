Найкращий автомобіль року в Європі-2022: які моделі потрапили до фіналу конкурсу

Найкращий автомобіль року в Європі-2022: які моделі потрапили до фіналу конкурсу

Переможець стане відомий у лютому 2022 року.

Стали відомі імена фіналістів на перемогу в конкурсі Car of the Year 2022 (Європейське авто року - 2022).

Відповідний перелік на своєму офіційному сайті опублікували організатори нагороди.

Від початку на перемогу претендували 39 моделей авто, але тепер їхня кількість зменшена до семи.

Отже, список фіналістів конкурсу має такий вигляд :

Cupra Born;

Ford Mustang Mach-E;

Hyundai Ioniq 5;

KIA EV6;

Renault Megane E-Tech;

Skoda Enyaq iV;

Peugeot 308.

Зазначимо, що умовою для участі в цьому конкурсі є те, що всі учасники змагань повинні продаватися як мінімум у п'яти європейських країнах, бути доступними до тест-драйву та відповідно до продажу. А експертне журі, до складу якого входять 60 автомобільних журналістів із 23 країн, повинні в різних умовах по повній оцінити претендентів, та вирішити хто ж отримає нагороду Car of the Year 2022.

Переможець стане відомий у лютому 2022 року.

Додамо, що традиція обирати найкращий автомобіль Європи була заснована у 1963 році. Тоді в конкурсі переміг британський Rover 2000. Минулим переможцем цієї нагороди став електричний хетчбек Toyota Yaris.