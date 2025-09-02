Найменш надійні авто 2025 року: ці моделі краще оминути

Ремонт авто / © Pexels

Коли вибирають новий автомобіль, більшість водіїв звертають увагу на надійність. Однак дослідження Consumer Reports показало, що деякі популярні моделі краще обійти стороною. Абсолютним лідером за кількістю проблем став Ford F-150 Hybrid, який отримав найнижчу оцінку в рейтингу.

Про це пише SlashGear.

Головні аутсайдери рейтингу

За даними видання SlashGear, пікап Ford F-150 Hybrid посів останнє місце, набравши всього 7 балів зі 100 за прогнозованою надійністю. Власники скаржаться на серйозні проблеми з трансмісією, електрикою, приводом та акумуляторною батареєю.

Окрім гібридної версії, до списку найнадійніших потрапили ще дві моделі Ford:

F-150 Lightning (28 балів): основні претензії до роботи акумулятора та системи зарядки.

Escape Hybrid (21 бал): власники повідомляють про несправності гальм, електроніки двигуна, а також про сторонні шуми та протікання.

Проблеми не тільки в Ford

Крім Ford, у списку невдалих моделей опинилися також:

Jeep з трьома моделями: Grand Cherokee , Grand Cherokee L та Wrangler (22-27 балів). Головні проблеми — підвіска і гальма.

Інші американські бренди, як-от GMC Canyon і Chevrolet Colorado (по 15 балів), та електромобіль Rivian R1T (20 балів).

Серед європейських та азійських автомобілів у списку також згадуються Nissan Frontier (27 балів), Genesis G70 (29 балів) та Volkswagen ID.4 (29 балів).

Надійність авто не завжди залежить від його популярності чи високої вартості. Експерти наголошують, що при виборі сучасної машини важливо звертати увагу на незалежні дослідження, адже навіть відомі моделі можуть виявитися вкрай ненадійними.

Нагадаємо, ринок нових автомобілів у серпні зафіксував рекордний результат за останні 11 місяців. Так, українці придбали близько 6,8 тисячі одиниць. Експерти констатували, що це на 16% менше, ніж у серпні 2024 року. Водночас вони нагадують, що торік на ринку панував шалений попит, викликаний очікуванням введення додаткових 15% податку під час купівлі авто. У липні ж 2025 року попит на нові авто зріс на 5%.

