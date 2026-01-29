ТСН у соціальних мережах

126
1 хв

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: що обирали українці

Українці за рік ввезли майже 97 тис. вживаних авто віком до 5 років. Які моделі стали найпопулярнішими, яка частка електромобілів та що обирають водії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Вживані авто

Вживані авто / © Associated Press

Упродовж минулого року українці придбали 96,9 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.

Такі дані оприлюднив “Укравтопром”.

Загалом 2025 року український автопарк поповнився 274,3 тис. автомобілів з пробігом, тож машини віком до 5 років склали близько 35% від усіх імпортованих уживаних легковиків.

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі — 60%. Це підтверджує стійку тенденцію зростання інтересу українців до електротранспорту.

На другому місці за популярністю опинилися бензинові авто (27%), гібридні моделі — 8%, дизельні — 4%, автомобілі з ГБО — 1%.

Найпопулярніші моделі серед авто віком до 5 років

Найбільшим попитом серед імпортованих вживаних легковиків користувалися такі моделі:

  1. Tesla Model Y — 10 682 авто

  2. Tesla Model 3 — 6 589

  3. Kia Niro — 4 091

  4. Hyundai Kona — 2 990

  5. Nissan Rogue — 2 616

  6. Mazda CX-5 — 2 205

  7. Chevrolet Bolt — 2 132

  8. Audi e-tron Sportback — 2 122

  9. Volkswagen Tiguan — 1 988

  10. Hyundai Ioniq 5 — 1 779

Аналітики зазначають, що домінування електрокарів у цьому сегменті пояснюється поєднанням нижчих витрат на експлуатацію, доступності імпорту та розширення зарядної інфраструктури в Україні.

Також раніше повідомлялось, що українці масово пересідають на американські вживані авто. За рік було придбано майже 62 тисячі авто.

126
