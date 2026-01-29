- Дата публікації
Категорія
- Авто Світ
126
1 хв
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: що обирали українці
Українці за рік ввезли майже 97 тис. вживаних авто віком до 5 років. Які моделі стали найпопулярнішими, яка частка електромобілів та що обирають водії.
Упродовж минулого року українці придбали 96,9 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.
Такі дані оприлюднив “Укравтопром”.
Загалом 2025 року український автопарк поповнився 274,3 тис. автомобілів з пробігом, тож машини віком до 5 років склали близько 35% від усіх імпортованих уживаних легковиків.
Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі — 60%. Це підтверджує стійку тенденцію зростання інтересу українців до електротранспорту.
На другому місці за популярністю опинилися бензинові авто (27%), гібридні моделі — 8%, дизельні — 4%, автомобілі з ГБО — 1%.
Найпопулярніші моделі серед авто віком до 5 років
Найбільшим попитом серед імпортованих вживаних легковиків користувалися такі моделі:
Tesla Model Y — 10 682 авто
Tesla Model 3 — 6 589
Kia Niro — 4 091
Hyundai Kona — 2 990
Nissan Rogue — 2 616
Mazda CX-5 — 2 205
Chevrolet Bolt — 2 132
Audi e-tron Sportback — 2 122
Volkswagen Tiguan — 1 988
Hyundai Ioniq 5 — 1 779
Аналітики зазначають, що домінування електрокарів у цьому сегменті пояснюється поєднанням нижчих витрат на експлуатацію, доступності імпорту та розширення зарядної інфраструктури в Україні.
Також раніше повідомлялось, що українці масово пересідають на американські вживані авто. За рік було придбано майже 62 тисячі авто.